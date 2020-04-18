Киев третий день возглавляет рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире

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Киев третий день является лидером в рейтинге городов с самым загрязненным
воздухом в мире. В полдень 18 апреля показатель загрязнения воздуха в столице
Украины находится на уровне 316. При этом при нормальных условиях этот
показатель должен быть на уровне не более 50 пунктов. Такие данные публикует
сервис IQAir.
Из-за высокого уровня загрязнения воздуха в Киеве, жителям столицы не
рекомендуют без острой необходимости выходить на улицу и не открывать окна. Кроме
того, чтобы в доме было комфортнее дышать, эксперты рекомендую чаще проводить
влажную уборку.
В то же время, многие жители столицы отмечают, что в квартирах воняет
гарью, особенно это заметно на нижних этажах. Люди говорят, что даже влажная
уборка не помогает справиться с тяжелым воздухом.
В то же время столичные власти заявляют, что причиной высокой
загрязненности воздуха в Киеве является дым, который доносится из Житомирской
области, в которой сейчас горит около 2700 га леса.
Ранее "Комментарии" писали, что на территории Корогодского, Лубянского,
Паришевского, Детякивского и Денисовецкого лесничеств на территории ЧАЭС по
состоянию на утро субботы, 18 апреля, продолжают
тлеть трава и пни.
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