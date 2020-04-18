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Киев третий день возглавляет рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире

Столичные власти уверяют, что основной причиной загрязненного воздуха являются пожары в Житомирской области, а также тление травы в Чернобыле

сегодня, 13:43
Автор:

• Татьяна Веремеева

Киев третий день возглавляет рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире

Киев третий день является лидером в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом в мире. В полдень 18 апреля показатель загрязнения воздуха в столице Украины находится на уровне 316. При этом при нормальных условиях этот показатель должен быть на уровне не более 50 пунктов. Такие данные публикует сервис IQAir.

Из-за высокого уровня загрязнения воздуха в Киеве, жителям столицы не рекомендуют без острой необходимости выходить на улицу и не открывать окна. Кроме того, чтобы в доме было комфортнее дышать, эксперты рекомендую чаще проводить влажную уборку.

В то же время, многие жители столицы отмечают, что в квартирах воняет гарью, особенно это заметно на нижних этажах. Люди говорят, что даже влажная уборка не помогает справиться с тяжелым воздухом.

В то же время столичные власти заявляют, что причиной высокой загрязненности воздуха в Киеве является дым, который доносится из Житомирской области, в которой сейчас горит около 2700 га леса.

Ранее "Комментарии" писали, что на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Детякивского и Денисовецкого лесничеств на территории ЧАЭС по состоянию на утро субботы, 18 апреля, продолжают тлеть трава и пни.


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Источник: https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-ranking
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