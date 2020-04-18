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Пожар в Чернобыле: продолжается тление травяного настила

К тушению пожара привлечены три вертолета

сегодня, 10:41
Автор:

• Татьяна Веремеева

Пожар в Чернобыле: продолжается тление травяного настила

На территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Детякивского и Денисовецкого лесничеств на территории ЧАЭС по состоянию на утро субботы, 18 апреля, продолжают тлеть трава и пни. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что сотрудники ГСЧС при помощи инженерной техники создали 297 км минерализованных полос.

Тушить огонь в чернобыльской зоне сегодня утром продолжают 716 человек и 166 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которые только за вчерашний день сбросили 268 тонн воды.

Ранее "Комментарии" писали, что в полиции вчера сообщили, что под Киевом на ТЭС сжигали радиоактивные деревья с Чернобыльской зоны. Деревья из зоны отчуждения покупало предприятие в Иванковском районе. При этом уровень радионуклидов в данной древесине превышал максимально допустимую норму. Деревья пускали на дрова, а затем сжигали и использовали как топливо для Иванковской тепловой электростанции.

Также мы писали, что загрязнение воздуха в Киеве не связано с Чернобыльской зоной, а произошло из-за перемещения воздушных масс из Житомирской области.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/655900.html
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