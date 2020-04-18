Пожар в Чернобыле: продолжается тление травяного настила

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7146.74
ETH/USD
174.09
LTC/USD
42.92
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.77
RUB/UAH
0.37
На территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Детякивского и
Денисовецкого лесничеств на территории ЧАЭС по состоянию на утро субботы, 18
апреля, продолжают тлеть трава и пни. Об этом говорится в сообщении Государственной
службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что сотрудники ГСЧС при помощи инженерной техники создали 297
км минерализованных полос.
Тушить огонь в чернобыльской зоне сегодня утром продолжают 716 человек и
166 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которые только за вчерашний
день сбросили 268 тонн воды.
Ранее "Комментарии" писали, что в полиции вчера сообщили, что под Киевом на
ТЭС сжигали радиоактивные деревья с Чернобыльской зоны. Деревья из зоны
отчуждения покупало предприятие в Иванковском районе. При этом уровень
радионуклидов в данной древесине превышал максимально допустимую норму. Деревья
пускали на дрова, а затем сжигали и использовали как топливо для Иванковской
тепловой электростанции.
Также мы писали, что загрязнение
воздуха в Киеве не связано с Чернобыльской зоной, а произошло из-за
перемещения воздушных масс из Житомирской области.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости