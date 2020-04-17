Стало известно, как повлиял на загрязнение воздуха в Киеве пожар в Чернобыле

Загрязнение воздуха в Киеве не связано с Чернобыльской зоной, а произошло из-за перемещения воздушных масс из Житомирской области. Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.





Так, он заверил, что продукты горения, которые имелись в зоне отчуждения – не могли попасть в Киев. Сообщается, что на протяжении вчерашнего дня в Украине скорость ветра доходила до 17-22 м/с, а наибольшие показатели фиксировали на территории Житомирской и Киевской областей. В том числе и на севере Киевской области, в зоне отчуждения. Направление ветра было северо-западным, а следовательно те продукты горения, имеющиеся в Чернобыльской зоне, не могли попасть в Киев. Поэтому вчерашние погодные неурядицы связаны двумя факторами: пылевой бурей и перемещением продуктов горения из Житомирской области.

По словам Кульбиды, в ближайшие 10 дней осадков в Украине не ожидается, за исключением крайнего запада Украины. Но и не прогнозируется сильный ветер в районах, где есть горения травы, торфа и леса (максимальная скорость ветра составит 7-12 м/с).

Также отмечается, что радиационный мониторинг в зоне отчуждения на 15-ти пунктах наблюдения показал микроскопическое увеличение концентрации цезия-137. Тогда как уровень гамма-фона, как в зоне отчуждения, так и за ее пределами, практически не изменился.

Добавим, что населению рекомендуют на время ухудшения погодных условий ограничить пребывание на улице, особенно утром. Ведь во второй половине дня, вследствие прогревания подстилающей поверхности, температура воздуха становится выше, воздушные массы перемешиваются, что уменьшает концентрацию вредных веществ в воздухе.

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