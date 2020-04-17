Под Киевом на ТЭС жгли радиоактивные деревья с Чернобыля - полиция

Под Киевом на ТЭС сжигали радиоактивные деревья с Чернобыльской зоны. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Деревья из зоны отчуждения покупало предприятие в Иванковском районе. При этом уровень радионуклидов в данной древесине превышал максимально допустимую норму. Деревья пускали на дрова, а затем сжигали и использовали как топливо для Иванковской тепловой электростанции.





Полиция будет расследовать этот факт, как загрязнение воздуха. Ведь во время сжигания радионуклиды могли попасть в окружающую среду.

Полицейские осмотрели территорию предприятия. Часть древесины изъяли. Ее в дальнейшем передадут на экспертизу, чтобы выяснить на сколько именно она радиоактивна и какой вред могло причинить окружающей среде ее сжигание. Также на ТЭС следователи взяли пробы грунта и промышленных отходов.

Следствие продолжается, подытожили в полиции.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Чернобыльской зоне почти две недели подряд горели леса. В том числе и опасный радиоактивный рыжий лес. Несколько дней тому пожар потушили. Но накануне ветер раздул огонь снова. В отдельных местах горит лесная подстилка. Как пожар в Чернобыле повлиял на качество воздуха в Киеве можно посмотреть здесь.

Фото: ГУ НП в Киевской области

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