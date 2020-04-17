Под Киевом на ТЭС жгли радиоактивные деревья с Чернобыля - полиция

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7107.88
ETH/USD
170.56
LTC/USD
42.33
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
29.68
RUB/UAH
0.37
Под Киевом на ТЭС сжигали радиоактивные деревья с Чернобыльской зоны. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Деревья из зоны отчуждения покупало предприятие в Иванковском районе. При этом уровень радионуклидов в данной древесине превышал максимально допустимую норму. Деревья пускали на дрова, а затем сжигали и использовали как топливо для Иванковской тепловой электростанции.
Полиция будет расследовать этот факт, как загрязнение воздуха. Ведь во время сжигания радионуклиды могли попасть в окружающую среду.
Полицейские осмотрели территорию предприятия. Часть древесины изъяли. Ее в дальнейшем передадут на экспертизу, чтобы выяснить на сколько именно она радиоактивна и какой вред могло причинить окружающей среде ее сжигание. Также на ТЭС следователи взяли пробы грунта и промышленных отходов.
Следствие продолжается, подытожили в полиции.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Чернобыльской зоне почти две недели подряд горели леса. В том числе и опасный радиоактивный рыжий лес. Несколько дней тому пожар потушили. Но накануне ветер раздул огонь снова. В отдельных местах горит лесная подстилка. Как пожар в Чернобыле повлиял на качество воздуха в Киеве можно посмотреть здесь.
Фото: ГУ НП в Киевской области
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости