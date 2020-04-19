Пожары на Житомирщине: в ГСЧС объяснили, почему не получается потушить

Пожары на территории Житомирской области продолжаются. Спасатели сталкиваются с определенными трудностями в процессе тушения. Так, в связи с невозможностью попасть в очаги возгорания, огонь в некоторых местах устранить не получается.

"Что касается ситуации в Житомирской области, то по состоянию на утро 19 апреля проводятся тушения 9 очагов горения и тления травяной подстилки. Длительный процесс тушения пожаров на Житомирщине связан с невозможность доступа личного состава в отдельные очаги пожаров из-за непроходимости лесных массивов и отсутствия дорог", - сообщили в ГСЧС.

Отметим, что в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация четырех очагов возгорания. В местах стихийного бедствия работает тяжелая инженерная техника, привлечена пожарная авиация.

"В труднодоступных и болотистых участках пробиваются дороги для проезда пожарной техники в отдельные очаги пожаров. Работает пожарная авиация, в том числе 3 вертолета. Радиационный фон в Киеве, Киевской области и зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений. К ликвидации в зоне отчуждения привлечено более 700 человек и более 150 единиц техники ", - уточнили спасатели.

Как сообщал портал "Комментарии", в Житомирской области в результате лесных пожаров огонь добрался до зданий в селах.

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