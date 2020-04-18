Пожары в Житомирской области: огонь перекинулся на села, людей эвакуировали

В Житомирской области в результате лесных пожаров огонь добрался до зданий в селах. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Так, огонь распространился на два населенных пункта – села Острова, Личманы и три хутора – Средняя, Верхняя и Нижняя Рудня. Более того, на время пожара пришлось эвакуировать староверов из сел Личманы и Магдин в село Гладковичи. Сообщается, что сейчас они возвращаются в свои жилищам.

В целом огнеборцы смогли спасти 45 дачных построек, однако 39 – уничтожил огонь. Кроме того, пожарным удалось устранить огневую угрозу для жилых домов в шести населенных пунктах – Першотравневом, Выступовичах, Рудне, Дивошине, Слободе и Ясинце.

В сообщении отмечается, что в настоящее время для ликвидации лесных пожар в Житомирской области привлечено 650 пожарных и 108 единиц техники.

Напомним, загрязнения воздуха в Киеве не связано с пожарами в Чернобыльской зоне, а произошло из-за перемещения воздушных масс из Житомирской области. Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Ранее портал "Комментарии" писал, что загрязненный воздух из Киева переносится в другие регионы Украины.

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