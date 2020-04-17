Загрязненный воздух из Киева переносится в другие регионы Украины

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Загрязнение воздушными потоками из Киева переносится и в другие области Украины. Об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
По его словам, то загрязнение, которое было в столице вчера и сегодня утром, никуда не делось, а ветряными потоками переносится дальше. Так, направление ветра зафиксировано с северо-запада на юго-восток. Таким образом загрязнение переносится на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей.
Кульбида заметил, что при постепенном перемещении этого загрязнения в более отдаленные районы происходит перемешивание воздушных масс и очень быстрое уменьшение концентрации загрязняющих веществ. Поэтому для граждан в этих регионах угрозы нет.
Тем
временем, в Днепре зафиксировали, что концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз выше
нормы. Об этом заявили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации. При
этом, загрязнение воздуха не связывают с пожарами
в Чернобыльской зоне и Житомирской области. Отмечают, что ухудшение
погодных условий вызвано высоким давлением, порывистым ветром и повышением
температуры в приземном слое, что приводит к накоплению загрязняющих
веществ ближе к поверхности земли.
Напомним, загрязнение воздуха в Киеве не связано с пожарами в Чернобыльской зоне, а произошло из-за перемещения воздушных масс из Житомирской области. Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида. Впоследствии в Минздраве рассказали, как защититься от смога в Киеве.
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