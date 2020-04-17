Как защититься от смога в Киеве: рекомендации Минздрава

В столице и Киевской области наблюдается смог из-за горения сухостоя. Хотя он и не несет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в пределах нормы, дым может вызвать ухудшение самочувствия. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

Так, могут возникнуть головная боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также обострения заболеваний и аллергий. Чтобы избежать негативных последствий, следует придерживаться правил, которые сохранят ваше здоровье.

Минздрав просит население не выходить на улицу утром, избегать длительных прогулок, плотно закрыть окна и двери. Кроме того, можно включить системы очистки воздуха и кондиционеры, а также провести влажную уборку. Также в Минздраве советуют не курить, не употреблять алкоголь, выпивать 2-3 литра жидкости в день, а еще промывать нос и горло, употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду. К тому же, призывают не жечь сухостой и листья.

Заметим, что при появлении симптомов отравления продуктами горения нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее "Комментариям" стало известно, как повлиял на загрязнение воздуха в Киеве пожар в Чернобыле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!