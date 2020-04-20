Воздух Киева значительно очистился от смога

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По сообщению от директора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, в Киеве, Киевской и Житомирской областях качество атмосферного воздуха улучшилась, концентрация пыли и остатков горения приблизилась к норме. Об этом стало известно на брифинге ведомства.
Так, по словам Прокопенко, ситуация улучшилась благодаря усилиям пожарных и некоторым изменениям синоптической ситуации - изменении направления ветра и кратковременным дождям".
"Взвешенные вещества - пыль и остатки горения - близкие или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида близок к предельно допустимой концентрации и даже ниже", - отметил специалист.
Также Прокопенко подчеркнул, что над регионами не наблюдается задымленности, которая тревожила округу уже несколько дней.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что прогнозы Анатолия Прокопенко в отношении очищения столичного воздуха от смога сбылись. 18 апреля он сообщал, что очищение атмосферы над Киевом произойдет уже 20-22 апреля. Он подчеркнул, что такие показатели характерны для весны, кроме зависших веществ, но это не несет критической угрозы для населения. Заметим, что наибольшее загрязнение воздуха наблюдается в ночные и ранние часы, поэтому в это время лучше не выходить на улицу и плотно закрыть окна.
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