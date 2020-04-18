Стало известно, когда воздух в Киеве станет чище

Жители Киева могут ожидать очищения воздуха в столице уже 20-22 апреля. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Так, вчера и сегодня качество атмосферного воздуха в Киеве оценивается такими значения: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно-допустимые значения в 2-3 раза. Тогда как оксид углерода находится в пределах ниже ПДК.

За словам Прокопенко, такие показатели характерны для весны, кроме зависших веществ, но это не несет критической угрозы для населения. Заметим, что наибольшее загрязнение воздуха наблюдается в ночные и ранние часы, поэтому в это время лучше не выходить на улицу и плотно закрыть окна.

"Эти загрязнения, которые наблюдаются в городе Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области, - подчеркнул Прокопенко. -В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северное, и в эти дни ожидается уменьшение воздействия на загрязнение в Киеве".

Напомним, загрязнение воздуха в Киеве не связано с пожарами в Чернобыльской зоне, а произошло из-за перемещения воздушных масс из Житомирской области. Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида. Затем в Минздраве рассказали, как защититься от смога в Киеве.

Ранее "Комментарии" писали, что загрязненный воздух из Киева переносится в другие регионы Украины.

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