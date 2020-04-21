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Избиение журналиста в Харькове: Кусов заявил о заказном нападении

Харьковского журналиста Алексея Кусова, который возглавляет ресурс "Информбюро", избили поздно вечером во дворе его собственного дома

сегодня, 09:39
Автор:

• Виолетта Комаровская

Избиение журналиста в Харькове: Кусов заявил о заказном нападении

Журналиста из Хартькова - Алексея Кусова - избили около его собственного дома. Сразу после этого он заявил - нападение на него было заказным.

Все произошло поздно вечером. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения, установленные во дворе. Журналист как раз возвращался домой из супермаркета с пакетом продуктов в руках. Затем, как свидетельствует видео, к нему подошли двое мужчин, одетых во все темное. Они набросились на Кусова, повалили его на землю и стали избивать, в том числе, и ногами. Все это случилось во дворе дома, где журналист живет.

В итоге, Кусов смог подняться. Нападавшие в это время бросились бежать, а журналист достал оружие и начал стрелять им вслед. Как он утверждает - никого не ранил, поскольку без очков плохо видит и не смог бы попасть в цель. 

Незадолго после нападения руководитель ресурса "Информбюро" записал видеообращение, которое опубликовал на своей странице в Facebook. Он уверен, что избили его по заказу. Правда, кому это нужно было, не уточнил. 

"Хочу обратиться к тем, кто за этот бред заплатил. Все условия, попытки запугать и бабло мне они не нужны", - сказал Кусов в своем обращении. 

Журналист обратился в полицию. Там пока официально произошедшее не комментировали. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Японии мужчина взял в заложники посетителей ресторана, в частности и двоих детей. 


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Источник: https://www.facebook.com/100001899394300/posts/3885176344888974/?d=n
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