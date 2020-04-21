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Провели месяц в пещере: украинские туристы застряли в Индии

Туристам пришлось из-за нехватки денег покинуть отель и жить в пещере

сегодня, 13:54 515
Автор:

• Сергей Медведев

Провели месяц в пещере: украинские туристы застряли в Индии

Полицейские индийского штата Уттаракханд обнаружила шесть иностранных туристов, которые почти месяц жили в пещерах близ реки Ганг. Двум украинцам, американцу, французу, турку и гражданину Непала пришлось съехать из отеля, поскольку у них закончились деньги. Свое жилище они устроили в пещерах.

"Во время обыска было обнаружено шесть иностранных граждан, которые прятались в разных пещерах. Они сообщили полиции, что находятся там в пещерах с 24 марта. Ранее они жили в гостиницах, откуда они выехали из-за нехватки денег", - сказал представитель полиции.

Питались туристы тем, что удавалось раздобыть на ближайших рынках, еду готовили на костре. Всех найденных туристов поместили в карантин. Симптомов заражения коронавирусом у них не обнаружили.

Как сообщал портал "Комментарии", в Греции чиновники решили бороться с коронавирусом среди тысяч мигрантов изоляцией в отелях. Те люди, которые сейчас проживают в лагерях на Лесбосе, на время пандемии переедут в пустующие отели. 


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Источник: https://indianexpress.com/article/india/uttarakhand-six-foreign-tourists-discovered-hiding-in-caves-put-in-quarantine-6371436/
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