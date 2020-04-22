В Крыму нашли тело без вести пропавшего высокопоставленного чиновника из Москвы

В Крыму обнаружили тело высокопоставленного чиновника из России. Как пишут СМИ РФ, замруководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин исчез без вести: последний его видели на набережной Ялты еще 30 марта. Информацию об исчезновении чиновника подтвердила его дочь.

Сегодня в Крыму в арендованной квартире обнаружили его тело. По предварительной информации, следов насильственной смерти нет, а причину, по которой умер чиновник, установят патологоанатомы. В росСМИ, ссылаясь на свои источники в полиции, пишут о том, что мужчина мог совершить самоубийство.



В России говорят, что из Москвы Ошарин уехал по делам в Краснодарский край еще месяц назад, а 25 марта мужчина отправился в Ялту, где его и видели в последний раз. Ошарину было 47 лет, у него остались супруга и трое детей. До работы в департаменте культуры Ошарин был директором театра "Et Cetera" и руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.

Напомним, в городе Остин (штат Техас, США) обнаружили мертвой модель журнала Playboy - 33-летнюю Эшли Мэттингли. В полиции назвали случившееся самоубийством.





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