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Эхо изоляции: "девушка с обложки" журнала Playboy покончила с собой

Бывшую модель журнала Playboy Эшли Мэттингли нашли мертвой в своем доме

сегодня, 09:55
Автор:

• Елена Волкова

Эхо изоляции: "девушка с обложки" журнала Playboy покончила с собой

В городе Остин (штат Техас, США)  обнаружили мертвой модель журнала Playboy - 33-летнюю Эшли Мэттингли. В полиции назвали случившееся самоубийством, передает Fox News.

Известно, что полицию вызвал обеспокоенный друг Эшли, который не мог связаться с ней долгое время. Рядом с телом лежала прощальная записка, содержание которой не разглашают.

Эшли Мэттингли было всего 33 года, и у нее остался брат-близнец. Ранее она снималась для известного мужского журнала Playboy, в 2011 году даже украсила его обложку, став "Девушкой марта". Родные Эшли говорят, что у нее были проблемы с алкоголем, однако девушка пыталась справиться. Не исключают близкие и тот факт, что карантин мог усилить чувство одиночества, с которым также боролась модель. Незадолго до трагедии она взяла к себе щенка, чтобы не чувствовать себя одинокой.


Напомним, в США в апартаментах обнаружили бездыханное тело 25-летней рэп-исполнительницы Чинны Роджерс, известной под именем Chynna.



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Источник: comments.ua
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