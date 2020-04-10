В США нашли мертвой известную 25-летнюю певицу

В США в апартаментах обнаружили бездыханное тело 25-летней рэп-исполнительницы Чинны Роджерс, известной под именем Chynna. Об этом сообщает The Sun.

Смерть звезды подтвердил ее менеджер. Сообщается, что Чинна боролась с наркозависимостью, поэтому, по предварительной информации, смерть наступила из-за передозировки.

Свою карьеру девушка начала в 14 лет как модель, но уже через год продюсер и основатель хип-хоп-группы A$AP Mob убедил ее заняться музыкой. Популярность Чинне принес ее первый трек Selfie. Всего же на счету рэперши четыре альбома, последний из которых вышел совсем недавно.





Как ранее сообщали "Комментарии", от коронавируса продолжают умирать голливудские знаменитости: на днях от пневмонии, вызванной Covid-19, скончался актер и сценарист Аллен Гарфилд. Ему было 80 лет, и он скончался в больнице Калифорнии. За свою 50-летнюю карьеру в кино Гарфилд сыграл в картинах Фрэнсиса Форда Копполы (“Разговор”, “Клуб Коттон”), Вуди Аллена (“Бананы”), Романа Полански (“Девятые врата”), Вима Вендерса (“Положение вещей”, “Когда наступит конец света”) и многих других.





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