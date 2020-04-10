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В США нашли мертвой известную 25-летнюю певицу

Смерть рэп-исполнительницы Chynna подтвердил ее менеджер

сегодня, 09:25
Автор:

• Елена Волкова

В США нашли мертвой известную 25-летнюю певицу

В США в апартаментах обнаружили бездыханное тело 25-летней рэп-исполнительницы Чинны Роджерс, известной под именем Chynna. Об этом сообщает The Sun.

Смерть звезды подтвердил ее менеджер. Сообщается, что Чинна боролась с наркозависимостью, поэтому, по предварительной информации, смерть наступила из-за передозировки.

Свою карьеру девушка начала в 14 лет как модель, но уже через год продюсер и основатель хип-хоп-группы A$AP Mob убедил ее заняться музыкой. Популярность Чинне принес ее первый трек Selfie. Всего же на счету рэперши четыре альбома, последний из которых вышел совсем недавно.

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Источник: https://comments.ua/
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