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Под Киевом попал в аварию военный вертолет

Во время учебного полета под Киевом в двигатель военного вертолета попала птица

сегодня, 10:26
Автор:

• Виолетта Комаровская

Под Киевом попал в аварию военный вертолет

Военный вертолет попал в аварию под Киевом. Пилоты были вынуждены были садить технику посреди поля. Об этом сообщили в штабе Вооруженных сил.

Накануне бригада транспортной авиации из Борисполя проводила плановые учения. Армейцы отрабатывали навыки полетов на предельно низкой высоте. Также усовершенствовали умение работать в паре. В какой-то момент, около 17:00, один из экипажей военного вертолета Ми-8 заметил, что один из двигателей вышел из строя. Второй продолжал работать в обычном режиме. Этим и воспользовались пилоты.

Экипаж в срочном порядке нашел открытую местность, куда бы можно было безопасно посадить вертолет. В итоге, успешно приземлились на поле около Иванкова. Никто не пострадал. 

Что именно случилось, пилоты уже знают. Говорят, что в двигатель залетела птица. Это и вывело его из строя. Других поломок техники не нашли. Вынужденная посадка машине не навредила. Как только двигатель починят, вертолет снова будет в строю и пилоты смогут отрабатывать на нем навыки полетов. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во время крушения вертолета в США погиб звезда баскетбола Коби Брайант. Эксперты выяснили, что авария произошла из-за плохих погодных условий. 

Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1575078635994721
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