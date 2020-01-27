Стала известна предварительная причина крушения вертолета, в котором погиб Коби Брайант

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Погодные условия стали возможной причиной крушения вертолета, где погиб известный баскетболист Коби Брайант. Об
этом пишет "Голос Америки".
В тот день из-за сильного тумана и облачности были
отменены практически все рейсы в аэропорту.
"Синоптики прогнозировали значительную облачность и
плохую видимость в районе происшествия на момент катастрофы, а очевидцы
сообщали о густом тумане над холмами, где разбился самолет", - говорится в
сообщении.
По информации СМИ,
пилотом разбившегося вертолета был Ара Зобайян, который умел пилотировать при таких
погодных условиях.
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