Стала известна предварительная причина крушения вертолета, в котором погиб Коби Брайант

Погодные условия стали возможной причиной крушения вертолета, где погиб известный баскетболист Коби Брайант. Об этом пишет "Голос Америки".

В тот день из-за сильного тумана и облачности были отменены практически все рейсы в аэропорту.

"Синоптики прогнозировали значительную облачность и плохую видимость в районе происшествия на момент катастрофы, а очевидцы сообщали о густом тумане над холмами, где разбился самолет", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, пилотом разбившегося вертолета был Ара Зобайян, который умел пилотировать при таких погодных условиях.

Как ранее сообщали "Комментарии", 41-летний Брайант разбился вчера около 10:00 по местному времени. Сразу же стало известно о том, что вместе с ним летела его 13-летняя дочь Джанна, которая тоже погибла. Позже выяснилось, что на борту вертолета также находились главный тренер бейсбольного клуба Orange Coast вместе с женой и дочерью. Также стало известно, что летела подружка дочери - Алисса Алтобелли и ее родители.

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