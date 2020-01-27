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Стала известна предварительная причина крушения вертолета, в котором погиб Коби Брайант

Вертолет разбился в тот день, когда из-за сильной облачности и тумана были отменены другие рейсы

27 января 2020, 23:52
Автор:

• Ольга Чародий

Погодные условия стали возможной причиной  крушения вертолета, где  погиб известный баскетболист Коби Брайант. Об этом пишет "Голос Америки".

В  тот день из-за  сильного тумана и облачности были отменены  практически все  рейсы в аэропорту.

"Синоптики прогнозировали значительную облачность и плохую видимость в районе происшествия на момент катастрофы, а очевидцы сообщали о густом тумане над холмами, где разбился самолет", - говорится в сообщении.

По  информации  СМИ,  пилотом разбившегося вертолета был Ара Зобайян, который  умел пилотировать при  таких  погодных условиях.

 Как ранее сообщали "Комментарии", 41-летний Брайант разбился вчера около 10:00 по местному времени. Сразу же стало известно о том, что вместе с ним летела его 13-летняя дочь Джанна, которая тоже погибла. Позже выяснилось, что на борту вертолета также находились главный тренер бейсбольного клуба Orange Coast вместе с женой и дочерью. Также стало известно, что  летела подружка дочери - Алисса Алтобелли и ее  родители. 


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Источник: https://www.golos-ameriki.ru/a/reuters-people-kobe-bryant/5262227.html
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