Во Львовской области на полигоне нашли тело курсанта с простреленной грудью

Вчера во Львовской области на полигоне случилось ЧП. Военные нашли тело курсанта с огнестрельным ранением. Как передают некоторые СМИ, погибший - студент Национальной академии Сухопутных войск, а трагедия произошла вблизи военной части в поселке Немиров.

По информации Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, тело парня без признаков жизни нашли вечером: он был смертельно ранен в грудь. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства смерти молодого человека и рассматривают несколько версий. “Радио Свобода”, ссылаясь на свои источники, говорит о том, что правоохранители рассматривают как убийство, так и самоубийство. Есть предположение, что курсант покончил с собой из-за несчастной любви.

Как ранее сообщали “Комментарии”, вчера в Крыму обнаружили тело высокопоставленного чиновника из России. Как пишут СМИ РФ, замруководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин исчез без вести: последний его видели на набережной Ялты еще 30 марта. Информацию об исчезновении чиновника подтвердила его дочь. В Крыму в арендованной квартире обнаружили его тело. В росСМИ, ссылаясь на свои источники в полиции, пишут о том, что мужчина мог совершить самоубийство.

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