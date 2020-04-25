Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 478 случаев заражения

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Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально
зарегистрировано 8125 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
За последние сутки подтвердились еще 478 случая заражения инфекцией. Об этом
сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 25 апреля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли
201 человек. В то же время 782 человек выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня
также поступили 1451 сообщение о подозрении заражения заболеванием. Количество
зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 23 969.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 377 случаев;
- Волынская область – 212 случаев;
- Днепропетровская область – 240 случаев;
- Донецкая область – 27 случаев;
- Житомирская область – 337 случаев;
- Закарпатская область – 286 случаев;
- Запорожская область – 171 случай;
- Ивано-Франковская область – 700 случаев;
- Кировоградская область – 306 случаев;
- г. Киев – 1159 случаев;
- Киевская область – 519 случаев;
- Львовская область – 317 случаев;
- Луганская область – 28 случаев;
- Николаевская область – 103 случая;
- Одесская область – 183 случая;
- Полтавская область – 169 случаев;
- Ровненская область – 483 случая;
- Сумская область – 94 случая;
- Тернопольская область – 565 случаев;
- Харьковская область – 125 случаев;
- Херсонская область – 79 случаев;
- Хмельницкая область – 66 случаев;
- Черновицкая область – 1308 случаев;
- Черкасская область – 249 случаев;
- Черниговская область – 22 случая.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.
Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины 24 апреля представил детальный план выхода нашей страны из карантина, который ввели в марте из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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