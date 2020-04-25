Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 478 случаев заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 8125 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 478 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 25 апреля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 201 человек. В то же время 782 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 1451 сообщение о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 23 969.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 377 случаев;

- Волынская область – 212 случаев;

- Днепропетровская область – 240 случаев;

- Донецкая область – 27 случаев;

- Житомирская область – 337 случаев;

- Закарпатская область – 286 случаев;

- Запорожская область – 171 случай;

- Ивано-Франковская область – 700 случаев;

- Кировоградская область – 306 случаев;

- г. Киев – 1159 случаев;

- Киевская область – 519 случаев;

- Львовская область – 317 случаев;

- Луганская область – 28 случаев;

- Николаевская область – 103 случая;

- Одесская область – 183 случая;

- Полтавская область – 169 случаев;

- Ровненская область – 483 случая;

- Сумская область – 94 случая;

- Тернопольская область – 565 случаев;

- Харьковская область – 125 случаев;

- Херсонская область – 79 случаев;

- Хмельницкая область – 66 случаев;

- Черновицкая область – 1308 случаев;

- Черкасская область – 249 случаев;

- Черниговская область – 22 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины 24 апреля представил детальный план выхода нашей страны из карантина, который ввели в марте из-за пандемии коронавируса COVID-19.



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