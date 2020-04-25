Продавали детей за границу: в Киеве разоблачили крупную преступную группу

В Киеве разоблачили масштабную схему переправки детей за границу под прикрытием суррогатного материнства, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Так, злоумышленники под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение переправляли новорожденных детей за границу (ч. 2 ст. 149 УКУ – "торговля людьми"). Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющая услуги в области репродуктивной медицины. А также фигурантами является группа лиц: они подыскивали в Украине для женщин оформление фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники схемы, составлял около 50 тыс. долларов, из которых плата за организацию искусственного осеменения составляла 15 тыс. долларов, услуги относительно фиктивного бракосочетания с иностранцами – от 1000-1500 долларов.

Сообщается, что 24 апреля по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях проведено 11 обысков. Правоохранители изъяли медицинскую документацию, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных стран, доверенности по представительству интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флеш-носители.

Кроме того, установлены адреса квартир, где содержались младенцы до решения вопроса об их перемещении через границу. В частности в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей в возрасте от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. Сейчас детей доставили в детские больницы Киева.

Правоохранители проводят систематизацию и анализ изъятой документации, проверяют около 140 иностранцев на причастность к незаконному перемещению детей за границу.

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