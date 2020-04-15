Причастны к 18 терактам в 4 областях: СБУ задержала группу преступников, управляемую российскими кураторами

СБУ задержала участников преступной группировки, причастной к совершению терактов в разных регионах Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно осужденный, житель временно оккупированной территории Крыма известный по кличке "Ариец". По его руководством злоумышленники совершали особо тяжкие преступления, в том числе заказные. При этом деятельность группировки координировали подконтрольные спецслужбам РФ представители криминальных кругов России. Как заявили в СБУ, планирование и согласование преступлений главари обсуждали на встречах с кураторами в России, странах Европы и Ближнего Востока.

В СБУ сообщают о совершении около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях. Речь идет о минировании и поджогах жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

Отметим, правоохранители во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, около 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями об объектах нападения и пострадавших. Кроме того, выявлено почти 200 тыс. грн, свыше 20 тыс. долларов и 3 тыс. евро, полученных преступным путем.

Вожаков группировки задержали в Днепре. Начато уголовное производство по ст. 258 УКУ (террористический акт), фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее "Комментарии" писали, что СБУ разоблачила генерал-майора собственного ведомства в сотрудничестве с ФСБ России. Валерию Шайтанову обещали российский паспорт и 200 тыс. долларов за убийство активиста.

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