В Telegram боты торгуют личными данными украинцев, которые могли украсть у “ПриватБанка”, - СМИ

В мессенджере Telegram обнаружили двух ботов, которые торговали личными данными украинцев, якобы используя украденную базу данных “ПриватБанка”. Об этом сообщает издание AIN.UA.

Как сообщили в самом банке, с ситуацией сейчас разбираются правоохранительные органы. По предварительной информации, боты выдавали личные данные граждан по номеру телефона. Один из ботов под названием “Досье” уже остановили, второй все еще активен, поэтому его название не сообщают, чтобы не мешать следствию.

Известно, что в боте “Досье” продавали имя пользователя, дату рождения, а также серию и номер паспорта, прописку и ИНН по номеру телефона человека. 10 запросов можно было приобрести за $50, 50 - за $100, а 200 - за $200. Второй бот аналогичен.



В самом “ПриватБанке” говорят, что обнаружили чат-бот и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также в очередной раз банк обратился к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. В “ПриватБанке” уверяют, что не владеют информацией об источниках данных у мошенников и надеются выяснить это с помощью полиции.

Напомним, в связи с отсутствием заработка на карантине и растущей безработицей в Украине начали взрывать банкоматы. В ночь на среду, 15 апреля, в помещении магазина по ул. Покотило, 7 в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв. Как передают пользователи в соцсетях, злоумышленники взорвали банкомат “ПриватБанка”.

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