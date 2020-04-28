Пожар в Чернобыле: пожарные продолжают тушить очаги тления

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В Чернобыльской зоне по состоянию на 28 апреля продолжается ликвидация
очагов тления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты
окружающей среды.
Отмечается, что подразделения ГСЧС совместно с работниками лесных пожарных
станций ГСП "Северная Пуща" продолжают локализацию пожаров на территориях
Лубянского, Дитятковского, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и
Парышевского лесничеств. Сейчас продолжают тлеть травяной настил, пеньки, лесная
подстилка и остатки древесины. Также наблюдается незначительное задымление на
отдельных участках.
К тушению привлечены 1 133 человека и 262 единицы техники. Авиацией ГСЧС 27
апреля произведено 30 сбросов (60 т воды).
Ранее "Комментарии" писали, что во время пожаров в зоне Чернобыля, которые
продолжаются уже более 20 дней, огонь
уничтожил 11,5 тыс. га территории Чернобыльского радиационно-экологического
биосферного заповедника. Так, такое число гектаров соответствует 5% территории,
больше всего огонь повредил юго-западную часть заповедника. Из них леса – около
35%, залежи – 55%, водно-болотные угодья – 10%. По словам Галущенко, согласно
предыдущего зонирования, речь идет о преимущественно зонах антропогенной
нагрузки и буферных зонах.
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