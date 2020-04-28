Пожар в Чернобыле: пожарные продолжают тушить очаги тления

В Чернобыльской зоне по состоянию на 28 апреля продолжается ликвидация очагов тления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.



Отмечается, что подразделения ГСЧС совместно с работниками лесных пожарных станций ГСП "Северная Пуща" продолжают локализацию пожаров на территориях Лубянского, Дитятковского, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Парышевского лесничеств. Сейчас продолжают тлеть травяной настил, пеньки, лесная подстилка и остатки древесины. Также наблюдается незначительное задымление на отдельных участках.

К тушению привлечены 1 133 человека и 262 единицы техники. Авиацией ГСЧС 27 апреля произведено 30 сбросов (60 т воды).

Ранее "Комментарии" писали, что во время пожаров в зоне Чернобыля, которые продолжаются уже более 20 дней, огонь уничтожил 11,5 тыс. га территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Так, такое число гектаров соответствует 5% территории, больше всего огонь повредил юго-западную часть заповедника. Из них леса – около 35%, залежи – 55%, водно-болотные угодья – 10%. По словам Галущенко, согласно предыдущего зонирования, речь идет о преимущественно зонах антропогенной нагрузки и буферных зонах.

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