Сотня жертв: в Сирии смертельный взрыв автоцистерны с нефтью засняли на видео

Смертельный взрыв в Сирии, волна которого охватила более сотни человек, попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает DW.

Напомним, что в центре города Африн взорвалась автоцистерна с нефтью. Согласно последней информации, погибли, по меньшей мере, 46 человек, еще 61 - получил ранения. Количество жертв еще может возрасти. Как сообщают местные СМИ, после взрыва вспыхнул масштабный пожар, который перекинулся на соседние строения. Пока спасатели все не погасят и не разберут завалы, говорить об окончательном числе пострадавших они не могут.

Представители Сирийской обсерватории прав человека заявили, что автоцистерну взорвали террористы, поскольку сдетонировало самодельное устройство.

Тем временем в Минобороны Турции говорят о том, что жертвами взрыва стали 40 человек, в том числе 11 детей. Анкара возложила ответственность за произошедшее на силы самообороны сирийских курдов YPG, а также запрещенную в Турции Курдскую рабочую партию.

Пока медики и спасатели пытаются найти пострадавших и спасти раненых, в Сеть выложили момент взрыва, который зафиксировала камера видеонаблюдения.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!