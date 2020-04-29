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Сотня жертв: в Сирии смертельный взрыв автоцистерны с нефтью засняли на видео

Взрыв в сирийском городе Африн, волна которого охватила более сотни человек, попал на камеры видеонаблюдения

сегодня, 09:40
Автор:

• Елена Волкова

Сотня жертв: в Сирии смертельный взрыв автоцистерны с нефтью засняли на видео

Смертельный взрыв в Сирии, волна которого охватила более сотни человек, попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает DW.

Напомним, что в центре города Африн взорвалась автоцистерна с нефтью. Согласно последней информации, погибли, по меньшей мере, 46 человек, еще 61 - получил ранения. Количество жертв еще может возрасти. Как сообщают местные СМИ, после взрыва вспыхнул масштабный пожар, который перекинулся на соседние строения. Пока спасатели все не погасят и не разберут завалы, говорить об окончательном числе пострадавших они не могут. 

Представители Сирийской обсерватории прав человека заявили, что автоцистерну взорвали террористы, поскольку сдетонировало самодельное устройство.

Тем временем в Минобороны Турции говорят о том, что жертвами взрыва стали 40 человек, в том числе 11 детей. Анкара возложила ответственность за произошедшее на силы самообороны сирийских курдов YPG, а также запрещенную в Турции Курдскую рабочую партию.

Пока медики и спасатели пытаются найти пострадавших и спасти раненых, в Сеть выложили момент взрыва, который  зафиксировала камера видеонаблюдения.



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Источник: comments.ua
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