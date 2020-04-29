Пополнение в команде сторонников Байдена и смертельный взрыв в Сирии: новости, которые вы могли пропустить

Клинтон на стороне Байдена

Хиллари Клинтон официально поддержала в президентской гонке в США Джо Байдена. Об этом пишет The Hill. О своих политических симпатиях бывшая госсекретарь и экс-кандидат на выборах в 2016-м заявила на виртуальном мероприятии, которое было посвящено коронавирусу и влиянии пандемии на положение женщин в США. "Нам нужен лидер - президент Джо Байден", - сказала Клинтон. Ранее Байдена также поддержали его бывшие конкуренты на праймериз демократической партии - Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, а также экс-президент Соединенных Штатов - Барак Обама. Выборы в США должны состояться уже в ноябре. Главным кандидатом от республиканской партии остается действующий президент Дональд Трамп.





Взрыв в Сирии

В городе Африн, что в Сирии, взорвалась автоцистерна с нефтью. Погибли, по меньшей мере, 34 человека, сообщает агенство Anadolu. Количество жертв еще может возрасти. После взрыва вспыхнул масштабный пожар, который перекинулся на соседние строения. Пока спасатели все не погасят и не разберут завалы, говорить об окончательном числе пострадавших они не могут. Местные СМИ пишут, что пострадали десятки людей. Представители Сирийской обсерватории прав человека заявили, что автоцистерну взорвали террористы, поскольку сдетонировало самодельное устройство.





Лесные пожары

В США разгорелись масштабные лесные пожары. Огнем охватило штат Миссисипи. Спасатели просят людей не медлить ни минуты и скорее бежать, так как ветер разносит пламя с огромной скоростью, пишет BBC. Оно вплотную подошло к нескольким населенным пунктам. Регион затянуло дымом и смогом. Близлежащие трассы перекрыли. В некоторых местах горит так сильно, что языки пламени достигают высоты пятиэтажного дома. Пожары в штате Миссисипи вспыхнули еще на прошлой неделе. Однако только сейчас из-за ухудшения погоды они достигли столь угрожающих масштабов.





Самолет в сугробе

Авария самолета в канадском аэропорту. Судно скатилось с взлетной полосы в снежный сугроб, сообщает CBC News. Все случилось в аэропорту города Кугаарук. В аварию попал самолет авиакомпании Buffalo Airways. Видимость была крайне низкой и пилот, очевидно, не рассчитал расстояние до края полосы. Пассажиров в этот момент на борту не было и никто не пострадал. Члены экипажа также не травмировались. Окончательную причину произошедшего будут устанавливать эксперты.





Также читайте, какой будет среда, 29 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!