На Бали погибла семейная пара из Украины: тела увезли по спецпротоколу

В Индонезии на популярном острове Бали минувшей ночью обнаружили тела двух украинцев - семейной пары, которая снимала жилье в районе Кедонганан Бадунг. Об этом сообщает местное издание Coconuts Bali со ссылкой на полицию.

По словам копов, к ним обратились соседи пары, сообщив, что иностранцы более суток не выходят на связь. Когда полицейские зашли в и квартиру, обнаружили супругов лежащими на полу без признаков жизни. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет, поэтому тела транспортировали по протоколу COVID-19 с дезинфекцией во избежание распространения коронавируса.

Сейчас на Бали проводят расследование в связи со смертью граждан Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что смертельный взрыв в Сирии, волна которого охватила более сотни человек, попал на камеры видеонаблюдения. В центре города Африн взорвалась автоцистерна с нефтью. Согласно последней информации, погибли, по меньшей мере, 46 человек, еще 61 - получил ранения. Количество жертв еще может возрасти. Как сообщают местные СМИ, после взрыва вспыхнул масштабный пожар, который перекинулся на соседние строения. Пока спасатели все не погасят и не разберут завалы, говорить об окончательном числе пострадавших они не могут.



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