"Новый фонтан Кличко": в Киеве появился самый высокий в Украине "гейзер" (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня в Киеве на Воздухофлотском проспекте произошел порыв трубы, в результате чего образовался гигантский "фонтан". Интернет-пользователи, которые выкладывают фото и видео в Сеть, утверждают, что высота струи - около 30 метров.
Пока коммунальщики устраняют порыв магистрали, украинцы в шутку уже именовали струю воды “новым фонтаном Кличко”.
Ранее “Комментарии” сообщали, что в Киеве произошло ЧП, в результате которого под землю ушло дорожное покрытие и два автомобиля. Как сообщали очевидцы в соцсетях, на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели произошел порыв трубы с горячей водой, из-за чего, в результате, улицы начало заливать кипятком и образовалась дыра.
Также мы писали о том, что оскандалившегося экс-заместителя мэра Киева Виталия Кличко - Владимира Слончака - вчера отправили под домашний арест. Соответствующее решение приняли во время заседания Соломенского райсуда Киева, трансляцию которого вели на YouTube "Судебной власти Украины".
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