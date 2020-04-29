Суд арестовал бывшего зама Кличко за нападение на копа

Оскандалившегося экс-заместителя мэра Киева Виталия Кличко - Владимира Слончака - отправили под домашний арест. Соответствующее решение приняли во время заседания Соломенского райсуда Киева, трансляцию которого вели на YouTube "Судебной власти Украины".

Гособвинители просили для бывшего чиновника меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако это ходатайство служители Фемиды удовлетворили частично: Слончака отправили под ночной домашний арест, запретив покидать жилье с 23:00 до 6:00 по 27 июня включительно.

Как ранее сообщали “Комментарии”, заместителя столичного мэра задержали в Киеве за нападение на патрульного. Об этом сообщил, в частности, нардеп Александр Дубинский. По его словам, все случилось поздно вечером в воскресенье. Полицейские остановили Mercedes, в котором был Слончак, так как водитель не включил фары. За рулем оказалась депутат Киевского горсовета Людмила Костенко. По предварительным данным, она была под воздействием алкоголя. Слончак сидел на пассажирском сидении. Во время общения с патрульными сначала возникла словесная перепалка, затем чиновник набросился на полицейского с кулаками, написал Дубинский на своем Facebook. Заместителя председателя КГГА задержали. Вскоре высказался Виталий Кличко, который уволил Слончака. По словам мэра, данный случай нападения на сотрудника патрульной полиции со стороны представителя городской власти является недопустимым.

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