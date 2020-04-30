Ромы во Львове устроили резню (відео)

Ромы во Львове устроили посреди ночи резню. Как минимум, один из них получил ножевые ранения. Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Конфликт возник между представителями ромской общины города. Сначала около торгового центра на Городоцкой вспыхнула словесная перепалка. Но словесных аргументов было недостаточно и ромы пустили в ход ножи. Один из участников конфликта получил серьезные ранения, ему понадобилась помощь медиков. Очевидцы вызвали скорую, пишет Зенкевич. Он же опубликовал видео с места происшествия.

Местные жители начали оставлять свои комментарии под постом городского депутата. Одна из них рассказала, что в торговый центр на Городоцкой ходит довольно часто и постоянно видит там ромов. Утверждает, что они часто выпрашивают деньги и преследуют посетителей ТЦ и прохожих, особенно дети.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о конфликте, который возник из-за представителей цыганской общины в Ивано-Франковске. Мэр города Руслан Марцинкив потребовал вывезти ромов из города в Закарпатскую область и прямо во время совещания отчитывал подопечных за то, что требование не было выполнено. После этого полиция открыла уголовное производство, поскольку считают, что в словах городского головы могут быть признаки дискриминации по национальному признаку.





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