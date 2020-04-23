Ромский скандал в Ивано-Франковске и вспышка коронавируса в зоопарке: новости, которые вы могли пропустить

Ромский скандал

Уголовное дело против мэра Ивано-Франковска открыла полиция. Поводом стали его требования вывезти из города всех представителей ромской национальности. Их Руслан Марцинкив озвучил во время оперативного совещания. "Что касается цыган, нет, лиц цыганского пола. Чего они еще здесь?"- спросил мэр. Он потребовал вывезти их на Закарпатье. Когда же услышал, что часть ромов ехать добровольно отказывается, добавил: "Почему их не упаковали? До вторника эту проблему должны решить". В этих словах полицейские увидели признаки дискриминации, что и будут проверять во время расследования.





Вакцина от коронавируса

Вакцину от коронавируса начинает тестировать Германия. Вводить препарат будут добровольцам. Разрешение на это компании BioNTech дали в Институте Пауля Эрлиха, сообщает Die Welt. Изначально вакцину испробуют на себе 200 добровольцев. Она уже была испробована на клеточных культурах и животных. Исследования на людях будет проходить в три этапа. Пока готовятся лишь к первому из них. Но уже сейчас ученые называют препарат перспективным. Ранее эта же компания создала вакцину от гриппа, которая показал свою эффективность в мире. По данным ВОЗ вакцину от коронавируса сейчас создают в 20 компаниях, научных и исследовательских центрах по всему миру. Однако в массовое производство их запустят, вероятно, не ранее следующего года.





Коронавирус в зоопарке

Вспышка коронавируса в Нью-Йоркском зоопарке. Инфекцию подхватили еще семь хищников. Вирус поражает представителей семейства кошачих, пишет CNN. С 16 марта зверинец на карантине. В конце марта там заболела коронавирусом тигрица Надя. Затем Covid-19 обнаружили еще у троих тигров и троих африканских львов. Накануне тест на коронавирус показал положительный результат. Все животные, несмотря на это, чувствуют себя хорошо, утверждают в зоопарке Нью-Йорка.





Посвящение "поттериане"

Недавно открытый вид змей ученые назвали в честь одного из героев "поттеррианы". Такая честь выпала Салазару Слизерину. Именно он был одним з основателей Хогвартса, школы магии во вселенной Гарри Поттера, и умел разговаривать со змеями. Новых гадюк нашли в Индии. Теперь официально их будут называть - Trimeresurus salazar, сообщает CNN. Но между собой ученые говорят просто - гадюка Салазара. От других сородичей этих змей отличает оранжевая или красная полоска сбоку на голове у самцов.





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