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В Ионическом море исчез канадский вертолет, который участвовал в учениях НАТО

Вертолет канадских вооруженных сил CH-148 Cyclone участвовал в учениях НАТО у берегов Греции, которая сообщает об авиакатастрофе

сегодня, 09:55
Автор:

• Елена Волкова

В Ионическом море исчез канадский вертолет, который участвовал в учениях НАТО

В Ионическом море в районе Греции пропал канадский вертолет НАТО. Источники сообщают об авиакатастрофе, пишет CBC News.

Согласно официальной информации, вертолет канадских вооруженных сил CH-148 Cyclone участвовал в учениях НАТО у берегов Греции. Находясь над морем, воздушное судно пропало с радаров. Власти Канады сообщают, что вертолет взлетел с фрегата HMCS Fredericton, и сейчас полным ходом идет спасательная операция.

Тем временем греческие СМИ утверждают, что воздушное судно упало в море, и его обломки уже нашли. На борту находилось шесть человек. Инсайдеры говорят о том, что бездыханное тело одного из них уже нашли.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Нью-Йорке обнаружили чудовищную находку. Местные жители сообщили о трех подозрительных фургонах, от которых исходит неприятный запах. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в грузовиках более сотни бездыханных тел. Как выяснилось, фургоны были припаркованы у похоронного бюро: оно было настолько переполнено, что тела было негде хранить. В результате, начальство распорядилось сложить “лишних” в обычные машины без спецохлаждения. Полицейские рапортуют о более чем сотни тел, которые хранились таким образом неизвестное время.


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Источник: comments.ua
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