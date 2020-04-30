В Ионическом море исчез канадский вертолет, который участвовал в учениях НАТО

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9350.30
ETH/USD
225.19
LTC/USD
50.22
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
29.50
RUB/UAH
0.37
В Ионическом море в районе Греции пропал канадский вертолет НАТО. Источники сообщают об авиакатастрофе, пишет CBC News.
Согласно официальной информации, вертолет канадских вооруженных сил CH-148 Cyclone участвовал в учениях НАТО у берегов Греции. Находясь над морем, воздушное судно пропало с радаров. Власти Канады сообщают, что вертолет взлетел с фрегата HMCS Fredericton, и сейчас полным ходом идет спасательная операция.
Тем временем греческие СМИ утверждают, что воздушное судно упало в море, и его обломки уже нашли. На борту находилось шесть человек. Инсайдеры говорят о том, что бездыханное тело одного из них уже нашли.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Нью-Йорке обнаружили чудовищную находку. Местные жители сообщили о трех
подозрительных фургонах, от которых исходит неприятный запах.
Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в грузовиках более сотни
бездыханных тел. Как
выяснилось, фургоны были припаркованы у похоронного бюро: оно было
настолько переполнено, что тела было негде хранить. В результате,
начальство распорядилось сложить “лишних” в обычные машины без
спецохлаждения. Полицейские рапортуют о более чем сотни тел, которые
хранились таким образом неизвестное время.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости