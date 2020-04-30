Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.04.2020

BTC/USD

9350.30

ETH/USD

225.19

LTC/USD

50.22

НБУ 30.04.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В Нью-Йорке обнаружили три фургона, набитые трупами, - Reuters
НОВОСТИ Все новости

В Нью-Йорке обнаружили три фургона, набитые трупами, - Reuters

Полицейские рапортуют о более чем сотни выброшенных тел, и неизвестно, есть ли среди них жертвы COVID-19

сегодня, 09:30
Автор:

• Елена Волкова

В Нью-Йорке обнаружили три фургона, набитые трупами, - Reuters

Вчера в Нью-Йорке обнаружили чудовищную находку. Местные жители сообщили о трех подозрительных фургонах, от которых исходит неприятный запах. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в грузовиках более сотни бездыханных тел. Об этом сообщает Reuters.

Как выяснилось, фургоны были припаркованы у похоронного бюро: оно было настолько переполнено, что тела было негде хранить. В результате, начальство распорядилось сложить “лишних” в обычные машины без спецохлаждения. Полицейские рапортуют о более чем сотни тел, которые хранились таким образом неизвестное время. 

ABC News цитирует слова владельца похоронного бюро Эндрю Ти Клекли, который говорит о том, что в морге перестал работать морозильник... Сейчас проходит расследование. Неизвестно, есть ли среди выброшенных тел жертвы COVID-19. Департамент полиции Нью-Йорка пока отказывается от комментариев, как и департамент здравоохранения.


Напомним, на днях в Нью-Йорке военная авиация устроила настоящее небесное шоу в знак признательности медикам, которые борются с пандемией COVID-19.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...