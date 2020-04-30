В Нью-Йорке обнаружили три фургона, набитые трупами, - Reuters

Вчера в Нью-Йорке обнаружили чудовищную находку. Местные жители сообщили о трех подозрительных фургонах, от которых исходит неприятный запах. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в грузовиках более сотни бездыханных тел. Об этом сообщает Reuters.

Как выяснилось, фургоны были припаркованы у похоронного бюро: оно было настолько переполнено, что тела было негде хранить. В результате, начальство распорядилось сложить “лишних” в обычные машины без спецохлаждения. Полицейские рапортуют о более чем сотни тел, которые хранились таким образом неизвестное время.

ABC News цитирует слова владельца похоронного бюро Эндрю Ти Клекли, который говорит о том, что в морге перестал работать морозильник... Сейчас проходит расследование. Неизвестно, есть ли среди выброшенных тел жертвы COVID-19. Департамент полиции Нью-Йорка пока отказывается от комментариев, как и департамент здравоохранения.





Напомним, на днях в Нью-Йорке военная авиация устроила настоящее небесное шоу в знак признательности медикам, которые борются с пандемией COVID-19.

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