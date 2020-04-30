На железной дороге на Донбассе нашли ящик со взрывчаткой

Ящик со взрывчаткой нашли на железной дороге на Донбассе украинские пограничники. Деревянную коробку кто-то спрятал около железной дороги, сообщает Государственная пограничная служба.

Накануне правоохранители получили информацию о том, что кто-то спрятал ящик со снарядами рядом с рельсами недалеко от Волновахи. Оперативники, которые выехали проверить так ли это, слова информатора подтвердили. Около железной дороги обнаружили военный ящик. В нем был целый арсенал. В частности, там находились три ручных гранатомета, несколько гранат, около двухсот патронов и дымовые шашки.

Находку забрали саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.





Правоохранители предполагают, что оружие и снаряды принадлежат диверсантам. Они могли готовить в регионе некий террористический акт. Сейчас злоумышленников ищут.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что арсенал оружия на востоке Украины правоохранители нашли на территории бывшего детского лагеря и бывшего городского клуба. Вместе с оружием и взрывчаткой также обнаружили военную технику. Среди прочего - бронетранспортер.

Фото: Державна прикордонна служба України

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