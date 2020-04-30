Смертоносный пожар в Южной Корее и пламя около военного арсенала в Балаклее: новости, которые вы могли пропустить

Пожар в Южной Корее

Пожар на складе в Южной Корее унес жизни 38-ми человек. Об этом сообщает Aljazeera. Еще, по меньшей мере, десять - травмированы. Восьмерых из них забрали в больницу в тяжелом состоянии. У двоих ранения не несут угрозы жизни и здоровью. Все жертвы и пострадавшие - строители. Пламя вспыхнуло в помещении, где проводились строительные работы. Вероятнее всего, оно начало распространяться с подземного уровня, где перед этим взорвалось воспламеняющееся вещество. Его строители использовали, когда устанавливали грузовой лифт. Огонь пожарные не могли потушить в течении нескольких часов. По их данным, около 30 человек смогли спастись самостоятельно, еще 4 сейчас считаются пропавшими без вести.





Пожар около военного арсенала

Пожар возник недалеко от военного арсенала в Балаклее. Накануне днем там начала гореть сухая трава и сухостой. Об этом сообщает "Суспильне", ссылаясь на данные руководителя пресс-службы ГСЧС в области. Гореть начало на окружной дороге на выезде из города. Затем огонь перебросился на мусор, охватил территорию около 350 квадратных метров. Но к складам с боеприпасами пожар не пошел. Спасатели остановили его распространения как раз вовремя. Угрозы новых взрывов нет, уверяют в ГСЧС.





Схрон военной техники

Арсенал военной техники, взрывчатки и боеприпасов нашли правоохранители на Востоке Украины. Схрон был обустроен в бывшем детском лагере и помещении бывшего городского клуба, сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора. Там хранили, в частности, бронетранспортер, пушки, минометы, гранатометы, автоматы, ракетные комплексы и т.д. Кроме них, еще около сотни тонн боеприпасов. Все это изъяли и передали на хранение на склады Операции объединенных сил. Устанавливают, кому оружие принадлежит. Глава Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош изданию Цензор.Нет рассказал, что раньше арсенал принадлежал УДА, а сейчас как раз идет процесс передачи его на баланс ВСУ.





Фальсификат антисептика

Правоохранители нашли под Киевом цех по изготовлению фальсифицированного антисептика. Несколько человек арендовали склад, где развернули свое производство. Всего было сделано около 13 тонн фальсификата, сообщили в Офисе Генерального прокурора. Кстати, спирт для изготовления вещества также был куплен незаконно на черном рынке. Продавать антисептики производители собирались на территории Украины. Они подготовили все необходимое для реализации: антисептик, пластиковые бутылки, наклейки для маркировки. Сейчас правоохранители устанавливают всех, кто мог был причастен к теневому бизнесу.





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