Убийство сына депутата Соболева: сообщено о новом подозрении

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Сообщено о подозрении лицу, причастному к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Саши, которое произошло в центре Киева в декабре 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора (ОГП).
Сообщается, что фигуранта объявили в международный розыск. Кроме
того, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Как
отметили в ОГП, это предоставляет правовые
основания компетентным органам задержать подозреваемого на территории другой страны.
Продолжается досудебное расследование. Добавим, что пока в этом деле сообщено о подозрении шести лицам. Четверо из них находятся под стражей, а еще двое – в международном розыске.
Как сообщалось, стало известно о новых подробностях в деле о покушении на депутата Киевсовета Вячеслава Соболева и смерти его маленького сына, но личности подозреваемых пока не раскрывают.
Ранее портал "Комментарии" писал, что от Зеленского требуют объяснений по делу об убийстве Кати Гандзюк. Так, возле Офиса президента и дома генерального прокурора Ирины Венедиктовой прошли массовые протесты активистов, которые следят за процессом и расследованием убийства херсонской соратницы Кати Гандзюк.
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