В Боснии задержали украинца за контрабанду мигрантов

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8966.01
ETH/USD
215.57
LTC/USD
47.82
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
29.50
RUB/UAH
0.37
Вчера в Мостаре сотрудники Госагентства расследований и защиты Боснии и Герцеговины арестовали украинца, которого подозревают в человеческой контрабанде. Об этом сообщает издание N1.
Местные копы говорят, что остановили транспортное средство, за рулем которого был гражданин Украины. Во время обыска в авто обнаружили восемь человек - жителей Афганистана и Пакистана, которые оказались незаконными мигрантами. В результате, всех причастных арестовали, а машину конфисковали. Сейчас в Боснии проводят расследование и выявляют всех организаторов-контрабандистов.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Нью-Йорке обнаружили чудовищную находку. Местные жители сообщили о трех
подозрительных фургонах, от которых исходит неприятный запах.
Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в грузовиках более сотни
бездыханных тел. Как
выяснилось, фургоны были припаркованы у похоронного бюро: оно было
настолько переполнено, что тела было негде хранить. В результате,
начальство распорядилось сложить “лишних” в обычные машины без
спецохлаждения. Полицейские рапортуют о более чем сотни тел, которые
хранились таким образом неизвестное время.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости