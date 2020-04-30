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В Боснии задержали украинца за контрабанду мигрантов

Во время обыска украинского авто обнаружили восемь человек - жителей Афганистана и Пакистана, которые оказались незаконными мигрантами

сегодня, 14:10
Автор:

• Елена Волкова

В Боснии задержали украинца за контрабанду мигрантов

Вчера в Мостаре сотрудники Госагентства расследований и защиты Боснии и Герцеговины арестовали украинца, которого подозревают в человеческой контрабанде. Об этом сообщает издание N1.

Местные копы говорят, что остановили транспортное средство, за рулем которого был гражданин Украины. Во время обыска в авто обнаружили восемь человек - жителей  Афганистана и Пакистана, которые оказались незаконными мигрантами. В результате, всех причастных арестовали, а машину конфисковали. Сейчас в Боснии проводят расследование и выявляют всех организаторов-контрабандистов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Нью-Йорке обнаружили чудовищную находку. Местные жители сообщили о трех подозрительных фургонах, от которых исходит неприятный запах. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в грузовиках более сотни бездыханных тел. Как выяснилось, фургоны были припаркованы у похоронного бюро: оно было настолько переполнено, что тела было негде хранить. В результате, начальство распорядилось сложить “лишних” в обычные машины без спецохлаждения. Полицейские рапортуют о более чем сотни тел, которые хранились таким образом неизвестное время.


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Источник: comments.ua
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