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Подробности теракта в Северном Синае: погибли все (ФОТО)

В Сеть попала фотография жертв теракта в Египте - молодых парней, 8 из которых являлись рядовыми, а двое - офицерами

сегодня, 10:15
Автор:

• Елена Волкова

Подробности теракта в Северном Синае: погибли все (ФОТО)

Вооруженные силы Египта рассказали о том, что погибли все их служащие, которые находились в фугасе во время атаки террористов. В Сеть попала фотография жертв - молодых парней, 8 из которых являлись рядовыми, а двое - офицерами. Об этом сообщает Xinhua.

Изначально правоохранители сообщили, что среди жертв теракта есть пострадавшие. Теперь же стало известно, что погибли все 10 человек.

Напомним, в провинции Северный Синай на северо-востоке страны взорвался фугас с людьми. Террористы устроили атаку на бронированное транспортное средство, ответственность за которую пока ни одна из экстремистских сил не взяла. Впрочем, как известно, в этой провинции орудует группировка, которая подчиняется ИГИЛ.

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Ранее мы писали о том, что террористы  "Исламского государства" и "Аль-Каиды" сделали резонансное заявление о том, что новый тип коронавируса - якобы “воин” Аллаха. О новых возможных атаках в период пандемии сообщает Фонд защиты демократии (FDD) и американская SITE Intel Group.


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Источник: comments.ua
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