ИГИЛ сообщает о новых терактах, призывая террористов заражать мир коронавирусом

Террористы "Исламского государства" и "Аль-Каиды" сделали резонансное заявление о том, что новый тип коронавируса - якобы “воин” Аллаха. О новых возможных атаках в период пандемии сообщает Фонд защиты демократии (FDD) и американская SITE Intel Group.

Так, по информации организаций, на джихадистских веб-сайтах появилась информация от руководствах "Аль-Каиды" под заголовком “Путь вперед: советы по пандемии коронавируса”. Экстремисты адресовали свои “советы” жителям западных стран, призывая их принять ислам. Дескать коронавирус - это “невидимый солдат, демонстрирующий силу и мощь Аллаха”. Тем временем ИГИЛ сообщает о новых терактах, призывая террористов планировать атаки с коронавирусом. Экстремисты не пишут о методах, лишь намекая о специальном заражении коронавирусом здоровых людей.

Напомним, по состоянию на сегодня в мире инфицировано 1,4 млн человек, из которых около 83 тысяч умерли.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 206 человек, и по состоянию на 9:30 утра количество инфицированных составляет 1668 украинцев. По информации МОЗ, на сегодняшний день, 8 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 52 пациента. В то же время вылечилось 35 человек. С этих пор МОЗ будет обнародовать статистические данные один раз в день - по утрам в 10:00.

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