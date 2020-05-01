Под Днепром упал и сгорел самолет: есть погибшие

Под Днепром малый самолет потерпел крушение, а после падения на землю загорелся. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

ЧП произошло сегодня, 1 мая, около 16:26 неподалеку от пгт Слобожанское Днепропетровской области. Произошло падение одноматорного малого воздушного судна "Груман" (на 4 места) с последующим горением. На место аварии прибыли 2 отделения 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

Отмечается, что пожар удалось локализовать в 16:51, а ликвидировать – в 17:10. К сожалению, в результате аварии погибли 2 человека.

Напомним, Государственное бюро расследований выяснит обстоятельства аварийной посадки военного самолета в Мелитополе. Так, открыто дело по факту нарушения правил полетов, повлекшее тяжкие последствия (ст. 416 УКУ). Сообщается, что 10 апреля около 21:00 пилот одной из военных частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Мелитополе, во время плановой посадки самолета "МИГ-29" нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета.

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