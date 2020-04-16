Авиакатастрофа «МАУ» в Иране: есть ли риск «замять» расследование под шумок пандемии

Накануне 100 дней с момента трагедии рейса PS752 Международных авиалиний Украины (МАУ) в небе над Тегераном, Иран предложил Украине подписать меморандум о взаимопонимании касательно авиакатастрофы. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", стоит ли Киеву соглашаться и не выглядит ли происходящее как попытка "замять" конфликтный вопрос "под шумок" корона-кризиса.

Напомним, что Boeing 737-800 МАУ, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек, в том числе 9 членов экипажа (украинцы). Расшифровка бортовых самописцев застопорилась. Но всё указывает на то, что самолет был сбит иранскими военными с помощью ракеты земля-воздух. На днях появилось сообщение, что Иран направил в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании. В документе якобы предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации и выдачу содержимого бортового видеорегистратора после их анализа. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не опроверг информацию о получении подобного предложения. Но уточнил, что переговоры продолжаются.

"Киеву стоит соглашаться на предложения Тегерана"

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса уверен, что Киеву стоит соглашаться на предложения Тегерана.

"Меморандум о взаимопонимании – это не форма "замятия" конфликтного вопроса. Две стороны подписывают, условно говоря, мировое соглашение, в котором указано - что случилось, кто виноват, кто кому что должен, – поясняет эксперт УИБ. – Так заканчиваются любые споры по поводу подобных вопросов. Так должна закончиться и история со сбитым в Иране Boeing рейса 752".

Илия Куса не видит попыток Ирана под шумок коронавируса что-то "замять".

"Мы не знаем условий меморандум. Скорее всего, речь будет идти о том, чтобы закрепить соглашения, основанные на базе тех договоренностей, которые уже существуют, – подчеркивает эксперт. – Иран принес извинения. Взял на себя полную политическую и финансовую ответственность за авиакатастрофу (что и будет, скорее всего, закреплено в меморандуме). Там же будет оговорена сумма компенсаций, которую Иран должен выплатить Украине. Это – логическое завершение всей этой истории".

"Прятать все это "под коврик" меморандумов - не стоит"

Эксперт Национального института стратегических исследований (НИСИ) Николай Замикула считает понятным интерес Ирана к решению вопроса путем заключения меморандума с Украиной.

"Тегеран пытается минимизировать свои потери от инцидента, избежать международного процесса, – поясняет Замикула. – Но Украина должна выстраивать свою позицию, исходя из собственных интересов и понимания ситуации, сложившейся в ближневосточном регионе. Следовательно, заключения любых двусторонних договоренностей с иранскими властями, "полюбовное" решение вопроса – невозможно".

Во-первых, отмечает эксперт, следует помнить о состоянии американо-иранских отношений в условиях, когда иранский региональный экспансионизм приводит к жесткой противодействия со стороны администрации Трампа (в том числе - из-за отказа Вашингтона от ядерного соглашения с Тегераном).

"Украина в своей внешней политике и политике безопасности ориентируется на США, видя в этом государстве лидера свободного мира, способного противодействовать авторитарным милитаристским режимам современности (из которых угрозу для нас в первую очередь составляет РФ). В этих условиях достижения двустороннего взаимопонимания с режимом, который Соединенные Штаты считают враждебным (а КСИР - силы которого ответственны за катастрофу - вообще признали террористической организацией), не будет соответствовать заявленной внешнеполитической ориентации нашего государства. Скорее наоборот, следует рассматривать возможность углубления отношений с США за счет использования инцидента для усиления давления на Иран, презентуя Украину в качестве надежного партнера для американской внешней политики", – поясняет Замикула.

Во-вторых, не следует забывать о других государствах, пострадавших в результате действий КСИР, подчеркивает эксперт.

"Позиция Украины в вопросе определения дальнейшего формата преследования и наказания Ирана за это преступление является важной – ведь именно украинской компании принадлежал уничтоженный самолет, – отмечает представитель НИСИ. – Но в катастрофе в основном погибли граждане других государств. Например, более трети погибших были гражданами Канады – нашего важного партнера, который последовательно помогает нам в противодействии российской агрессии. Следовательно, логично, что Украина не должна заключать без консультаций и согласования с ними никаких договоренностей с Ираном. Иначе это будет выглядеть как неуважение и даже предательство интересов союзников".

Тот факт, что иранские власти достаточно быстро (впрочем - не сразу!) признали ответственность за катастрофу, не может, по мнениею эксперта, нивелировать сам факт вины и необходимости нести за это ответственность.

"Речь не идет об исключительно о "человеческом факторе" – как это пытаются представить в Тегеране, – уверен Николай Замикула. – Милитаризация этого государства, его агрессивная политика на Ближнем Востоке, активное применение прокси сил в региональных конфликтах стали непосредственной причиной гибели десятков человек. И прятать все это "под коврик" меморандумов - не стоит".

"Нужно совместно с другими странами добиваться справедливости"

Основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко считает: "Украине не стоит идти на поводу у Ирана и подписывать предложенный "меморандум", который (судя по информации, просочившейся в СМИ) содержит в себе ряд уловок".

Первая уловка, по словам эксперта, – это "отказ от судебных исков в обмен на компенсации".

"При этом, предложенная ранее сумма компенсации составляла всего $80 000 на семью. Это значительно ниже сумм, которые выплачивались семьям жертв других авиакатастроф в мировой истории (от $200 тысяч до $10 млн.)", – подчеркивает Роман Бурко.

Также он призывает учитывать, что Иран своими действиями пытается разобщить страны, потерявшие своих граждан в этой трагедии, навязав Украине отдельный "меморандум".

"При этом еще совсем недавно, 5 апреля, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи публично называл атаку против украинского лайнера "правильным шагом" со стороны военных. Подчеркивая, что никто из иранских военнослужащих не был арестован, – напоминает основатель InformNapalm. – Учитывая такое циничное отношение, Украине не следует идти на унижение, принимая иранские условия. Нужно совместно с другими странами добиваться справедливости в Международных судах согласно норм международного права. Чтобы и сумма компенсаций семьям была справедливой, и виновники трагедии были привлечены к ответственности".

На данный момент, подчеркивает Бурко, даже нет расшифровки "черных ящиков". Она затягивается из-за пандемии коронавируса в мире и невозможности иностранных специалистов прибыть в Иран.

"Возможно, информация, полученная после расшифровки и проведенных расследований, будет указывать на еще более отягощающие аспекты этого дела, – отмечает эксперт. – Например, российский след и/или целенаправленный приказ сбить пассажирский самолет для решения тактических задач. Ведь в это время в регионе была очень напряженная обстановка и накал противостояния США и Ирана… В любом случае, даже если рассматривать сугубо этический аспект предложенного "меморандума", то и тут много вопросов. Украинское правительство не может и не должно принуждать семьи погибших отказаться от поиска справедливости через судебные иски против Ирана. Поэтому такое требование является абсурдным и создает для самой Украины внутреннее социальное напряжение".

Напомним, что сегодня, к 100 дням авиакатастрофы, государства-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса МАУ PS752 опубликовали совместное заявление.

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