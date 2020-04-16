Авиакатастрофе «МАУ» 100 дней: в МИД сделали заявление

Сегодня исполняется 100 дней с момента трагедии рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в Иране, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Так, 8 января лайнер был сбит ракетами в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек. Государства-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса МАУ PS752 (Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Соединенное Королевство) сделали совместное заявление относительно расследования трагедии. Так, члены координационного группы заверили семьи и близких жертв, что группа министров продолжает совместно работать.

"Отстаивая полную ответственность, прозрачность, справедливость и компенсации, а также полное, независимое и прозрачное расследование, чтобы помочь семьям и близким преодолеть горе, которое они переживают сейчас", - говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что иранский депутат одобрил решение сбить самолет МАУ. Так, член комиссии по вопросам юстиции парламента и депутат Ирана Хассан Норузи назвал решение иранских военных сбить ракетами украинский самолет "правильным". Он заявил, что причастных и виновных не арестовали и не наказали, несмотря на заявления официальных лиц Ирана.

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