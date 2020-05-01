В Полтаве рынок могут закрыть уже после первого дня работы по новым правилам

Сегодня власти разрешили работу рынков в Украине в условиях карантина, но при соблюдении ряда правил. Однако в Полтаве работа одного из городских рынков уже в первый день указала на проблемы, из-за которых он может быть закрыт. Об этом говорится на сайте Полтавской ОГА.

Так, сегодня в области открылись 4 рынка: в Лубнах, Гребенцах и 2 в Полтаве. Существенные нарушения зафиксированы на центральном продовольственном рынке в облцентре. Как заявил председатель ОГА Олег Синегубов, если администрация центрального рынка не обеспечит соблюдения санитарных требований – он будет закрыт. Сообщается, что у нарушителя отсутствует регистрации агропродовольственного рынка. Кроме того, сегодня там зафиксировали много нарушений.

Отмечается, что полиция составила протокол на администрацию за нарушение требований карантина.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 29 апреля поддержал критерии, разработанные Министерством здравоохранения и Министерством экономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Отмечается, что работа продовольственных рынков во время пандемии коронавируса должна регламентироваться четкими санитарными нормами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!