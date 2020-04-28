Дистанция между покупателями в 10 кв. м и дезинфекция: в Кабмине определили требования к работе рынков

В Минздраве и Минэкономики составили алгоритм санитарного контроля на агропродовольственных рынках, которые будут работать в условиях карантина. Об этом стало известно во время брифинга главы Минздрава Максима Степанова.

Так, войти на территорию можно будет только при наличии маски (в том числе самодельной) или респиратора. Это требование касается и посетителей, и работников рынка. Кроме того, все должны на входе пройти бесконтактный температурный скрининг. А также на входе рынков следует установить емкости с антисептиками.

Строгое требования выдвинуто относительно покупателей.

"Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не должно превышать количество из расчета один покупатель на 10 м кв. торговой площади рынка", - сообщил Степанов.

А вот продавцы обязуются каждые 3 часа дезинфицировать контактные поверхности, а в конце рабочего дня проводить санобработку всех поверхностей и помещений. Кроме того, продавцы должны соблюдать дистанцию в 3 м, а также использовать защитные экраны между собой и покупателями.

К тому же, на рынке будут проводить информирование об этих требованиях и оперативно устранять нарушения. Отмечается, что стихийной торговли возле рынков быть не должно.

Добавим, что документ в среду, по словам министра, вынесут на рассмотрение правительства.

Ранее "Комментарии" писали, что украинский президент Владимир Зеленский в обращении 27 апреля рассказал об отечественных тестах, возобновлении эвакуации, открытии рынков и новых программах НБУ.

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