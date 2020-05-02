Годовщина трагедии в Одессе: произошла стычка из-за языка и задержание хулигана

Сегодня в Одессе во время мероприятий, посвященных событиям 2 мая 2014 года, произошел инцидент на языковой почве. На Куликовом поле, где расположен Дом профсоюзов, мужчина напал на присутствующего, который вел трансляцию на украинском языке. Об этом пишет "Радио свобода".

"Один из тех, кто стоял в очереди, возмутился украинским языком стримера Валентина Ткачука и обругал его. Ткачук вел прямую трансляцию с входа на Куликово поле. Другой участник очереди ударил стримера, тот толкнул его, и тогда побить стримера попробовал еще один человек, а потом еще другой", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции отчитались о задержании хулигана, который на Куликовом поле учинил ссору с нецензурной бранью с прохожим. Одессита утихомирили и доставили в полицию. На злоумышленника был составлен протокол за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП).

В общем в облуправлении Нацполиции отметили, что все подразделения МВД с возложенными на них задачами справились. Грубых нарушений правопорядка и карантинных норм не допущено.







Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство должно обеспечить эффективное и беспристрастное расследование трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Как писали "Комментарии", в годовщину событий 2 мая в Одессе полицейские приступили к усиленной охране.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!