В Харькове напали на журналиста, который снимал нарушителей карантина (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове ночью 1 мая избили журналиста, специалиста по кибербезопасности Никиту Кныша. Об этом пострадавший рассказал на своей странице в Facebook, а также опубликовал видео с места события и свой видеокомментарий на Youtube. Кроме того, о происшествии сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.





На лице пострадавшего можно увидеть следы побоев, в частности большую гематому под правым глазом. Как рассказал Кныш, он снимал нарушителей условий карантина, так называемую "золотую молодежь", которая ежедневно собирается группами на парковке возле станции метро "Научная". По словам мужчины, молодые люди ночью отдыхают с музыкой и кальянами.

На видео Кныш представляется журналистом и задает отдыхающим вопрос о нарушении карантинных ограничений. После журналист вызывает на место происшествия полицию, однако патрульные, по его словам, не проводили никаких профилактических действий. На видео записана длительная беседа журналиста с патрульными, где он убеждает о необходимости реагирования, а правоохранители ссылаются на то, что правительственное постановление о карантине является только "рекомендацией, а не требованием".

Однако после отъезда полицейских, рассказал журналист, его начали бить, а также отобрали рюкзак с техникой.

Добавим, что Кныш снова вызвал полицию уже для следственно-оперативных действий, впоследствии снял побои в больнице.

"Полицейские на месте происшествия должны были оценить риски для журналиста, не говоря о реагировании на факт грубого нарушения карантина, - отмечает председатель НСЖУ Томиленко. – Но в целом ситуация с физическими атаками на журналистов во время эпидемии является возмутительным и не имеет сравнения с ситуацией в других европейских странах".

Как написал журналист на своей странице в Facebook впоследствии, сейчас его самочувствие улучшилось, все вещи найдены, но без помощи полиции.

Добавим, в облуправлении Нацполиции заявили, что следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения о событиях в ЕРДР по ч.2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Полтаве рынок могут закрыть уже после первого дня работы по новым правилам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!