"Очередной зашквар Шария": скандального блогера заподозрили в плагиате

Иллюстратор и художница, которая создает милые патриотические рисунки с красивым смыслом Елена Гаврищук опубликовала пост, где указала, что блогер и журналист Анатолий Шарий использовал без разрешения ее творчество для заставки своего ролика, где вещает про аннексированный Крым. Пост опубликован в социальной группе "Иллюстрактор" на платформе Facebook.

Гаврищук отмечает, что картинка не была использована Шарием в самом видео, которое датировано еще 26 декабря 2019 года, однако было использовано в качестве привлечения аудитории среди пользователей.

"Кто-нибудь знает, как с этим можно бороться?", - обращается художница за советом.

В свою очередь интернет-аудитория призвала автора поста жаловаться непосредственно на публикацию Шария администрации Facebook, а некоторые, напротив призвали потребовать у него указать авторство Гаврищук и тем самым повысить популярность ее работ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандальный блогер Анатолий Шарий, который скрывается от уголовного преследования украинских правоохранителей в одной из стран Евросоюза, был исключен из списка разыскиваемых лиц в Министерстве внутренних дел. Отметим, что Шарий находился в розыске Соломенского управления полиции еще с 7 февраля 2012 года по обвинению по части второй статьи 383 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение о совершении преступления. По версии следствия прокуратуры Киева, 12 июля 2011 года Анатолий Шарий организовал инсценировку покушения на собственное убийство и сделал заведомо ложное сообщение в полицию.









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