Загадочная смерть украинцев на Бали: за трагедию с туристами взялись копы

На Бали в Индонезии начали расследовать загадочную смерть супружеской пары из Украины, которую нашли замертво в отеле в конце апреля. Изначально полиция предполагала, что иностранцы скончались от коронавируса, однако тест на COVID-19 оказался отрицательным. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По словам директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, на Бали начали расследовать смерть украинцев и открыли соответствующее уголовное производство. В ближайшее время состоится вскрытие тел, которое должно показать, от чего на самом деле скончались туристы.

Напомним, трагедия случилась на популярном острове Бали в районе Кедонганан Бадунг. По словам копов, к ним обратились соседи пары, сообщив, что иностранцы более суток не выходят на связь. Когда полицейские зашли в номер, обнаружили супругов лежащими на полу без признаков жизни. Тела транспортировали по протоколу COVID-19 с дезинфекцией во избежание распространения коронавируса.

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