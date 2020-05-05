Миньоны с кокаином: более 50 кг наркотиков пытались ввезти в Одессу вместе с банановым грузом

Служба безопасности Украины изъяла в порту "Южный", что в Одесской области, 53,4 кг кокаина. Наркотики пытались ввезти из одной из стран Южной Америки участники украинской наркогруппировки, сообщает пресс-центр СБУ на официальном сайте.





Так, первую партию тяжелого наркотика пограничники обнаружили во время осмотра в порту грузового контейнера с бананами. Злоумышленники спрятали 45 брикетов с высококачественным кокаином среди легального товара - фруктов. Как пояснили в СБУ, для подтверждения качества "товара" отправители маркировали пакеты своим "фирменным знаком" - изображением мультгероя "миньона", что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов. А чтобы помешать выявлению наркотика сканером, наркоторговцы каждый брикет обернули в свинцовые упаковки.

Согласно сообщению, ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет свыше 200 млн грн.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и выявляют лиц, причастных к организации канала контрабанды наркотиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что СБУ ликвидировала нарколаборатории, организованные учителем химии.

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