В ОАЭ горит небоскреб: опубликованы фото и видео

Масштабный пожар вспыхнул в 48-этажном жилом здании в городе Шарджа во вторник вечером, сообщил официальный представитель Гражданской обороны Шарджи. Однако о том, что стало причиной пожара, пока не сообщается. Об этом пишет Khaleej Times.



Местные власти сообщают, что сообщение о пожаре поступило в 21:40 по местному времени. Огонь вспыхнул на нижних этажах, но быстро охватил практически все здание. Жителей небоскреба эвакуировали местные власти.

Источники издания сообщили, что по меньшей мере пять соседних зданий были эвакуированы властями. Большое количество автомобилей получили повреждения из-за обломков, которые падали с небоскреба.

Ранее "Комментарии" писали, что в Житомирской области начались работы по восстановлению лесов, которые недавно повредили пожары. Сообщается, что по всей стране несмотря на карантин работники лесной области продолжают восстанавливать леса. В частности, продолжается работа в Житомирской области, где природа пострадала от лесных пожаров.

Две недели назад сильный ветер оборвал электрические провода возле лесного массива Богунского лесничества Житомирского лесхоза, что недалеко от областного центра. Это вызвало пожар, огонь практически уничтожил двухлетние лесные культуры. Сейчас лесоводы начали восстанавливать поврежденные огнем лесные участки.

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