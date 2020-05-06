В Бердянске компания пьяных женщин избила патрульных (ВИДЕО)

На днях в Бердянске Запорожской области местные жительницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили патрульных. Видео пьяного дебоша выложили в Сеть очевидцы.

Инцидент случился на детской площадке. Увидев компанию женщин, которые явно нарушали правила карантина, выпивая в зоне для детей и громко ругаясь матом, местные жители позвонили в полицию. Но тут началось непредвиденное: женщины оказали сопротивление - начали бить копов, вырывались и хотели сбежать. После словесных перепалок и толкотни нарушительниц все же усадили в патрульное авто и увезли в отделение полиции. По предварительным данным, им грозит немалый штраф за нарушение карантина и сопротивление полиции.

Ранее мы сообщали, что невзирая на карантин из-за пандемии коронавируса, в Мариуполе торжественно открыли супермаркет. Событие закончилось “штурмом” со стороны пенсионеров и прибытием пяти нарядов патрульной полиции. Согласно видео, опубликованному в соцсетях, как только открылись двери супермаркета, невзирая на запрет массовых собраний и правило полутора метров между людьми, десятки человек буквально ввалились в магазин толпой. Преимущественно, это были люди пенсионного возраста. В результате на место прибыл начальник патрульной полиции Донецкой области и 5 экипажей правоохранителей. Штрафы пенсионерам решили не выписывать, лишь предупреждая людей о карантине и его правилах.

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